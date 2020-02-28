Kayserispor'da Alpay Çelebi gün sayıyor

Ligin ilk maçında Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve başarılı bir operasyon geçiren Alpay Çelebi yeniden forma giymek için gün sayıyor. Geçirdiği ağır sakatlığı kısa sürede atlatan Alpay, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel programlara tabi tutuluyor. Alpay Çelebi'nin durumuna göre ligin son haftalarında yeniden forma giyebileceği öğrenildi.
Durumu her geçen gün iyiye giden Alpay'ın çalışmalardaki istekli ve hırslı olması gözlerden kaçmazken, genç oyuncunun gelecek sezona şimdiden daha iyi ve güçlü girmesi bekleniyor.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Ahmet Nur Çebi için, Fenerbahçe’nin ise Volkan Kazak için yaptığı itirazları reddetti ve cezaları onadı.
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kopenhag'da bir dönem Trabzonspor forması giyen Dame Ndoye da forma giyiyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrasında konuştu.
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.