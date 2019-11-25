Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Sivasspor yenilgisinin faturası 3 futbolcuya kesildi. Alınan karar neticesinde Bilal Başacıkoğlu, Paul Ntep ve Adryan Tavares kadro dışı bırakıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında Sivasspor maçında ve antrenmanlarda disiplinsiz hareketlerde bulunan Bilal Başacıkoğlu, Paul Ntep ve Adryan Tavares'in yönetim kurulu kararı sonrası kadro dışı bırakıldığını söyledi.

Teknik Direktör Bülent Uygun'un da raporu doğrultusunda kararın alındığını söyleyen Tokgöz, Kayserispor forması giyen her oyuncunun disiplinli ve mücadeleci olmak zorunda olduğunu belirtti.

(Sporx)