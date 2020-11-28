  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Kayserispor'da 2 pozitif vaka

Kayserispor'da 2 pozitif vaka

Paylaş

AA

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da gerçekleştirilen koronavirüs testi sonrasında 2 futbolcunun testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 2 futbolcunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sivasspor'da 2 pozitif vaka

Adanaspor yangın yeri: 40 pozitif!

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Falcao iyi hissettiğinde oynar'
'Falcao iyi hissettiğinde oynar'

'Falcao iyi hissettiğinde oynar'

Kralın dönüşü! 0-4
Kralın dönüşü! 0-4

Kralın dönüşü! 0-4

Adanaspor yangın yeri: 40 pozitif!
Adanaspor yangın yeri: 40 pozitif!

Adanaspor yangın yeri: 40 pozitif!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

'Hedefimiz şampiyonluk'
'Hedefimiz şampiyonluk'

'Hedefimiz şampiyonluk'

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.

'Ayağa kalktık'
'Ayağa kalktık'

'Ayağa kalktık'

Galatasaray'ın yıldız ismi Emre Akbaba, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu

'Üst üste hatalar yaptık'
'Üst üste hatalar yaptık'

'Üst üste hatalar yaptık'

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, uzatmalarda yedikleri golle iki puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maç sonu olay! Ortalık karıştı...
Maç sonu olay! Ortalık karıştı...

Maç sonu olay! Ortalık karıştı...

Medipol Başakşehir'in evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakanın son düdüğüyle saha içinde gerginlik yaşandı.

Sivasspor'da 2 pozitif vaka
Sivasspor'da 2 pozitif vaka

Sivasspor'da 2 pozitif vaka

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bayern Münih, liderliğini sürdürdü
Bayern Münih, liderliğini sürdürdü

Bayern Münih, liderliğini sürdürdü

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 yendi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.