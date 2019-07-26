Kayserispor'a şok! 9 gol yedi, hakem maçı erken bitirdi

Kayserispor, hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'la karşı karşıya geldi. 25'er dakikadan 3 devre halinde oynanması planlanan müsabakada, Kayserispor'un 9 gol yemesi üzerine hakem maçı 60. dakikada bitirdi.
Alman ekibinin gollerini 2, 21 ve 55'te Brandon Borrello, 10 ve 46. dakikalarda Marco Terrazzino, 27 ve 30'da Lucas Höler, 36'da Yoric Ravet ve 60'ta Jerome Gondorf attı.
Sarı kırmızılıların tek golü ise Emre Demir'den geldi.
Beşiktaş'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Douglas Pereira Dos Santos, İstanbul'a geldi.
Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'un transfer etmek istediği Patrick Schick için Milan ve Dortmund dışında Bayer Leverkusen de devreye girdi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Josef de Souza, Radamel Falcao'nun tatil fotoğrafını beğendi ve 'Görüşürüz kardeşim' mesajını paylaştı.
Falcao transferini tamamlamak için Fransa’ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco idarecileriyle görüşüyor. Cim-Bom’un hedefi; bonservis bedeli ödemeyerek, bu transferi bitirmek.
Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.
Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer ile 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Danimarkalı stoperin kulübü Sevilla ile de son detaylar görüşüldü. Anlaşma 1+1 yıllık kiralık. Simon Kjaer’nın, bugün açıklanması bekleniyor.