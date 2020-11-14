Kayserispor top kapma ve pas çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ile pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Beşiktaş yönetimi, zamlı yeni sözleşme talep eden Dorukhan Toköz hakkında son kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusuna ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin' resti çekti.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 14 oyuncu ve 4 personelde koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, Kongo milli takım kampında sakatlandı.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Radamel Falcao, ülkesinin basınına konuştu. Sakatlığı nedeniyle hem Galatasaray'da hem de milli takımda maçlar kaçıran yıldız futbolcu, kısa süre içerisinde sahalara döneceğini duyurdu.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.