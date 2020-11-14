Kayserispor top kapma ve pas çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor Beşiktaş yönetimi, zamlı yeni sözleşme talep eden Dorukhan Toköz hakkında son kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusuna ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin' resti çekti.

Fenerbahçe'de 14'ü oyuncu 18 kişide koronavirüs çıktı Fenerbahçe'de 14'ü oyuncu 18 kişide koronavirüs çıktı Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 14 oyuncu ve 4 personelde koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray'a sakatlık şoku! Milli takımda... Galatasaray'a sakatlık şoku! Milli takımda... Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, Kongo milli takım kampında sakatlandı.

Trabzonspor'a talih kuşu kondu Trabzonspor'a talih kuşu kondu Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

Radamel Falcao'dan iyi haber geldi Radamel Falcao'dan iyi haber geldi Radamel Falcao, ülkesinin basınına konuştu. Sakatlığı nedeniyle hem Galatasaray'da hem de milli takımda maçlar kaçıran yıldız futbolcu, kısa süre içerisinde sahalara döneceğini duyurdu.