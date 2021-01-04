Kayserispor teknik direktörlük koltuğuna İrfan Buz'u getiriyor

Üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından son olarak Beşiktaş'a da yenilen Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.
İLK ADAY İRFAN BUZ
Deneyimli hocanın yerine düşünülen ilk isim ise İrfan Buz oldu. Son olarak Kasımpaşa'da kısa bir süre görev yapan Buz'la kurulan ilk temastan olumlu sonuç alındığı ve bugün resmi bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.
2 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK
Sarı-Kırmızılılar Buz ile anlaşamazsa diğer adaylara yönelecek. Kayserispor hoca konusunu iki gün içerisinde çözmek istiyor.
(Fanatik)
Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı değil, vurdumduymaz hali tepki çekti.
DETAY
• Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk ederek direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.
• Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğunu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.
• Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.
Teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor'da ilk aday İrfan Buz. 53 yaşındaki teknik adamla ilk temas olumlu sonuçlanırken resmi görüşmenin bugün gerçekleştirileceği öğrenildi.
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