Kayserispor teknik direktörlük koltuğuna İrfan Buz'u getiriyor

Teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor'da ilk aday İrfan Buz. 53 yaşındaki teknik adamla ilk temas olumlu sonuçlanırken resmi görüşmenin bugün gerçekleştirileceği öğrenildi.

Üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından son olarak Beşiktaş'a da yenilen Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.



İLK ADAY İRFAN BUZ

Deneyimli hocanın yerine düşünülen ilk isim ise İrfan Buz oldu. Son olarak Kasımpaşa'da kısa bir süre görev yapan Buz'la kurulan ilk temastan olumlu sonuç alındığı ve bugün resmi bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

2 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Sarı-Kırmızılılar Buz ile anlaşamazsa diğer adaylara yönelecek. Kayserispor hoca konusunu iki gün içerisinde çözmek istiyor.

(Fanatik)