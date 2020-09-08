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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 09:57
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Kayserispor son transferini forvet hattına yapacak

Kayserispor son transferini forvet hattına yapacak

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Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna golcü futbolcu katarak lige başlamak istiyor.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna forvet oyuncu katarak transfer çalışmalarını sonlandırmak istiyor.

Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Geçen sezon kadromuzda bulunan birçok oyuncu ile yeni sezonda bir arada olmayacağız. Onların yerine önemli transferler yaptık. Son bir transfer de forvet hattına yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu hafta sonuna kadar bu transferi noktalayabiliriz" dedi.

Forvet transferi ile ilgili konuşan Bülent Bölükbaşı, "Görüştüğümüz 2-3 isimden birisiyle anlaşmaya varıp mukavele yapmak istiyoruz. Oyuncular için tekliflerimizi sunduk. Eğer bizim şartlarımız kabul edilirse hemen sözleşme yapacağız. Bunun dışında uygun olması halinde fırsat transferi yapabiliriz" görüşünde bulundu.

Bülent Bölükbaşı, Kayserispor’un gündeminde Badji veya Burnet gibi isimlerin olmadığını da sözlerine ekledi.

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