Kayserispor son 3 maçında mağlup olmadı

Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçında kazanamazken aynı zamanda kaybetmedi. Teknik Direktör Samet Aybaba ile çıktığı 3 maçta 3 beraberlik alan Sarı Kırmızılı ekip, deplasmanda Galatasaray ile, sahasında Karagümrük ile son olarak da İzmir deplasmanında Göztepe ile berabere kalarak 3 puan topladı.
Hes Kablo Kayserispor, son 3 maçında 3 puan çıkarırken rakip filelere 2 gol attı, kalesinde de 2 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor’un son 3 maçtan aldığı sonuçlar şu şekilde:
Galatasaray-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Karagümrük 0-0
Göztepe-Kayserispor 1-1
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
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