Kayserispor, Sivasspor maçına 5 eksikle çıkacak

Süper Lig’in 5.haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor’da 5 futbolcu maç kadrosunda yaralamayacak. Halen sakatlığı geçmeyen Harrison Manzala, menüsküs ameliyatı olan Ömer Uzun, korona virüs salgınına yakalanan Oğuzhan Çapar, Miguel Lopes ve Joseph Attamah Sivasspor’a karşı oynayamayacak.
Sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile milli takım kampından gelen Rumen futbolcu Denis Alibec ise maç kadrosunda yer alacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bazı transferleri ben istemedim." sözlerine Başkan Ahmet Nur Çebi'den yanıt geldi: “Transferde 4-5 kişilik bir ekiple çalıştık. Hocanın istediklerini de aldığımız oldu. Hocanın istediği ancak alamadığımız futbolcular da oldu. Hocamızın onaylamadığı hiçbir futbolcuyu transfer etmedik.”
Hes Kablo Kayserispor, Sivasspor maçına 5 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gençlerle bir araya geldi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 4'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımına 75-71 mağlup oldu. Farkı 21 sayıya kadar çıkardığı maçta rakibine mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu skorla birlikte 4'üncü maçındaki 2'nci mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 3'üncü galibiyetine ulaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbol gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e 75-71 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergilediklerini söyledi.