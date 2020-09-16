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Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Oumar Niasse, Kayserispor ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki Senegalli golcünün menajeri, son detayları görüşmek üzere Kayseri'ye gitti.

Lisans sorununu çözerek yeni transferlerine imza attıran Kayserispor, bir başka bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Galsenfoot'un haberine göre Kayserispor, Oumar Niasse ile anlaşma sağladı.



MENAJERİ KAYSERİ’DE

Golcü oyuncunun kısa süre içerisinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor. Niasse'nin menajerinin ise şu anda Kayseri'de olduğu ve transfer görüşmelerini sürdürdüğü belirtilmekte.

EVERTON 17,9 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Türkiye'de Akhisar Belediye formasıyla çıkış yaptıktan sonra 5.5 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Niasse, 2016'da ise 17.9 milyon Euro'ya Everton kadrosuna katılmıştı. Everton'dan kiralık olarak Hull ve Cardiff formaları da giyen 30 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin bitmesi ile serbest kalmış durumda.