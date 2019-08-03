Kayserispor, Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kadrosuna katmaya hazırlanıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, aradığı forvete kavuştu. Sarı-kırmızılıların transferi için uzun zamandır büyük uğraş verdiği Nijeryalı golcü oyuncu Kayode, yeni sezonda İM Kayserispor forması giymeye yakın.
Olarenwaju Kayode, daha önce Luzern, Netanya, Avusturya Wien, Shakhtar Doneks ve Girona'ds oynadı.
26 yaşındaki golcü, İngiliz devi Manchester City’nin kadrosunda da yer almıştı. Geçen sezon istediği fırsatları bulamayan Kayode, 16 maçta 2 gole doğrudan katkı sağladı.
Kayode'nin, 5 Ağustos Pazartesi günü Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi sonra da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
(İHA)
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