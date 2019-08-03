Kayserispor, Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kadrosuna katmaya hazırlanıyor

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu dinmek bilmiyor. Burak Yılmaz ile birlikte Ljajic ve Dorukhan'ı da sakatlığa kurban veren Kartal'da bir yıldızdan daha kötü haber geldi.

Beşiktaşlı yönetici iki transferi açıkladı! 'Evet ilgileniyoruz' Beşiktaşlı yönetici iki transferi açıkladı! 'Evet ilgileniyoruz' Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.

İşte Galatasaray'ın son hedefi! İşte Galatasaray'ın son hedefi! Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Messi'ye büyük şok! Men cezası yedi Messi'ye büyük şok! Men cezası yedi CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin cezasını açıkladı.

İkna edildi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu İkna edildi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.