Kayserispor, Manuel Fernandes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, zorlu bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi.
"Transfer döneminden alnımızın akıyla çıktık" diyen Gözbaşı, iyi bir takım oluşturduklarını belirtti.
Manuel Fernandes ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Biliyorsunuz harcama limiti en düşük takımdık. Buna ek olarak transfer yasakları, tahtamızını kapanması, son anda çıkan borçlar... Bugün artık son transferimiz. Dünyaca ünlü Manuel Fernandes takımımıza katıldı. Tecrübesi ve yeteneğiyle hem takımdaki gençlerimize örnek olacak hem de pozisyonu gereği forvetlerimize destek verecek." diye konuştu.
Fernandes ise Kayseri'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
Kulübün başarısının bir parçası olacağı için mutlu olduğunu anlatan Fernandes, "Burada hem kendim hem de kulübün hedefleri için ter dökeceğim. Herkes için en iyi dileklerimi sunuyorum. Bana gelen diğer teklifleri bugün imza attıktan sonra konuşmanın bir anlamı yok. Önemli olan benim şu an da burada olmam." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fernandes, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Beşiktaş forması giymişti.
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