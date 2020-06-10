Kayserispor maçında Serdar Aziz'in partneri Luiz Gustavo olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'e Kayserispor galibiyetiyle dönüş yapmak istiyor. Hem cuma günkü bu maç hem de sezonun geri kalanı için kadroda ve taktik anlayışta bir takım değişikler planlanıyor. Bunların başında da savunma hattı geliyor. Stoperde Serdar Aziz'in yeri yine garanti olacak. Serdar Aziz'in yanında kimin oynayacağı da netleşmeye başladı. Sezon boyunca stoperde oynayan orta saha oyuncusu Jailson artık burada düşünülmüyor.
Son hazırlık maçında Simon Falette ve Luiz Gustavo denendi. Falette gerçek bir stoper olsa da Gustavo daha başarılı bir görüntü çizdi. Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler ilk olarak bu durumu düzeltmek istiyor. Bu nedenle tam bir joker olan Gustavo'nun bu bölgeye çekilmesi planlanıyor.
Ancak Gustavo'nun savunmaya geçecek olmasıyla orta sahadaki boşluğu da kapatmak gerekecek. Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın yanı sıra orta sahada görev yapacak üçüncü ismin Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Miha Zajc olması bekleniyor.
(Skorer)
Galatasaray, Tigres'in Meksikalısı Chaka Rodriguez'le prensipte anlaştı. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden dikkatli hareket eden Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki sağ bekle söz kesti. Rodriguez, bonservissiz alındı.
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe içi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Demirkol, “Çok düşük bir ihtimal ama gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir” dedi.
Geçen hafta iki kez çift kale hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, Falcao performansıyla göz kamaştırıyor. Aylar süren futbol hasretini attığı birbirinden güzel gollerle dindirmeye çalışan Kolombiyalı yıldız, Rize deplasmanını iple çekiyor.
Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Korona salgını sonrasında getirilen yeni kurallar, tüm karşılaşmalarda bire bir uygulanacak. İnsan sağlığı her şeyin önünde tutulacak.
Yönetim, yollarını ayırmasına rağmen kontratındaki özel madde sebebiyle ödemelerini sürdürdüğü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor. Siyah-Beyazlılar, pandemi sürecini gerekçe göstererek kontratın fesh edilmesi için başvuruda bulunacak.
Beşiktaş'la ismi anılan Manchester City'nin Şilili kalecisi Claudio Bravo'nun bavulunu hazırlayıp, bagajlarını ambalajlamaya başladığı belirtildi
Günü çift idmanla geçiren Aslan'da dün sabah oyuncualrıyla bir toplantı yapan Terim'in, "Lig bizim için yeni başlıyor. Önümüzde 8 haftamız var, her maçımız ayrı final. Hepsini kazanıp, istediğimizi alalım" dediği öğrenildi.