Kayserispor maçına 3 önemli eksikle çıkacak Cimbom'da plan hazır

Galatasaray'ın son haftalardaki en formda isimlerinden gelen olumsuz haberler, Kayserispor maçı öncesi Florya'da endişe yaratıyor.
İkinci yarıya harika bir başlangıç yapan ve golleriyle takımı sırtlayan Falcao, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak. Sol beke müthiş bir hava katan ve üst üste iki lig maçında da asist yapan Saracchi'nin sakatlığı da 2 hafta sürecek.
Ayrıca orta sahadaki en formda isim, takımın liderliğine soyunan Lemina da kart cezası sebebiyle yok. Teknik patron Fatih Terim, bu eksikler nedeniyle kadroda zorunlu değişikliğe gidecek.
Seri ön liberoya geçiyor
Henüz Kayseri 11'ini belirlemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Lemina'nın yerine takımda kalması halinde Belhanda görev yapacak. Bu durumda Seri, orta alandaki defansif yükü üstlenecek.
Falcao'nun yerine ileride Adem Büyük görev yapacak. Takımla çalışmalara başlayan Andone'nin maça yetişmesi için de seferberlik var.
Saracchi, Konya deplasmanında oyundan çıktığında yerine Şener dahil olmuştu. Kayseri karşısında ise sol bekte Linnes'in görev alması, Mariano'nun da yine sağ bekte başlaması bekleniyor.
(Takvim)
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