Kayserispor koronavirüs testi yaptırdı

Süper Lig’e verilen arada evlerinde kalan ve bireysel antrenman yapan Hes Kablo Kayserispor teknik heyet ve futbolcuları, bugün Koronavirüs taramasından geçti. Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kulüp çalışanlarımız, teknik heyet, futbolcular, malzemeciler, sağlık ekibi, saha ve kulüp çalışanları, yöneticiler koronavirüs taramasından geçti. Test sonuçları bir kaç gün içerisinde tarafımıza bildirilecek. Umarım korona laneti şehrimizden ve takımımızdan uzak durur" şeklinde konuştu.
Asbaşkan Mustafa Tokgöz, Galatasaray ve Fenerbahçe’de yaşanan koronavirüs vakaları ile ilgili de geçmiş olsun dileklerini iletti.
Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kulüp personeline iki gün önce önemli bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig takımlarından Konyaspor, koronavirüs salgınına karşı futbolculara ve teknik heyete test yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair son dakika açıklamalarında bulundu.
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, koronavirüs sebebiyle ‘evde kal' çağrısı yaparken Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da koronavirüs kaptığını açıkladı.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için, “Onu ve ailesini uçakla ülkeye getireceğiz” dedi.