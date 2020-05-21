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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:09
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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:09

Kayserispor, koronavirüs sonrası için harekete geçti

Kayserispor, koronavirüs sonrası için harekete geçti

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Kayserispor Kulübü, korona virüs salgını sonrası oyuncular üzerinde bu süreçte oluşan etkilerin en aza indirilmesi için profesyonel destek almaya karar verdi ve bir spor psikoloğu ile anlaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrası, Türkiye’de spor kulüpleri sezonun kalan kısmını tamamlamak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Salgın süresince yeşil sahalardan uzak kalan futbolcuların, psikolojik sorunlarını en aza indirmek ve bu süreci hasarsız atlamak isteyen Kayserispor Kulübü, bu konuda bir hamle yaptı ve Spor Psikoloğu Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı’nın bu süreçte oyunculara destek verilmesinin istediği ve Karagözoğlu’nun dün takımın teknik direktörü Robert Prosinecki ile görüşme yaptığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde tesislerde oyuncularla bire bir görüşmelere başlayacak olan Karagözoğlu’nun, online olarak da futbolculara destek vereceği öğrenildi.

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