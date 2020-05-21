Kayserispor, koronavirüs sonrası için harekete geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrası, Türkiye’de spor kulüpleri sezonun kalan kısmını tamamlamak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Salgın süresince yeşil sahalardan uzak kalan futbolcuların, psikolojik sorunlarını en aza indirmek ve bu süreci hasarsız atlamak isteyen Kayserispor Kulübü, bu konuda bir hamle yaptı ve Spor Psikoloğu Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu ile anlaştı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı’nın bu süreçte oyunculara destek verilmesinin istediği ve Karagözoğlu’nun dün takımın teknik direktörü Robert Prosinecki ile görüşme yaptığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde tesislerde oyuncularla bire bir görüşmelere başlayacak olan Karagözoğlu’nun, online olarak da futbolculara destek vereceği öğrenildi.
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Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
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