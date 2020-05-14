Kayserispor kondisyon çalıştı

Korona virüs nedeniyle liglere verilen aradan sonra hafta başında topbaşı yapan Kayserispor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, kondisyon çalıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.
Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama. Çebi, “Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz” dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi mecralarından yapılan tüm açıklamaların bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da oyuncular ve görevli personel, idman öncesi korona virüsü testinden geçti.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, yeniden planlanan FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nin 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını onayladı.