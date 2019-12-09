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  3. Kayserispor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti

Kayserispor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti

Kayserispor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 9. dakikada Bernard Mensah'ın asistinde Artem Kravets kaydetti.

Bu galibiyetle Süper Lig'deki 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren İstikbal Mobilya Kayserispor, 14. maçlar sonunda 2. galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükseltti.

Son 5 maçında 3. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 17 puanda kaldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.


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