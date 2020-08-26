Kayserispor, İlhan Depe'yi kadrosuna kattı

Hes Kablo Kayserispor transfer çalışmaları çerçevesinde Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın isteği ile geçen sezon Kasımpaşa forması giyen İlhan Depe’yi renklerine bağladı. Daniel Avramovski, Yaw Achak ve Dimitrios Kolovetsios renklerine bağlayan Kayserispor son olarak İlhan Depe ile 2 yıllık anlaştı.
Kasımpaşa forması ile 2019-2020 sezonunda Süper Ligde 24 maça çıkan İlhan Depe, 3 asist yaptı. İlhan, Türkiye Kupası’nda ise 5 maçta 2 gol kaydetti.
Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılık kararı alması bir anda dünya basınının gündemine oturdu. Arjantinli yıldızın bu kararı almasının ardında yatan sebebin ise Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Ronald Koeman olduğu iddia edildi. 57 yaşındaki antrenörün, Messi'ye “Artık kulüp içindeki imtiyazların bitti. Sana karşı esnek olmayacağım. Takımı düşünmek zorundasın” dediği öne sürüldü.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye, Guangzhou forması giyen İsrailli forvet Eran Zahavi önerildi.
PAOK'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gitti. Siyah-Beyazlıların Kupa 2'deki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Barcelona'da Messi'nin ayrılık kararının yankıları tüm hızıyla sürerken Catalunia Radio'dan Pep Guardiola iddiası geldi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha takviyesi. Jean Michael Seri transferini Ryan Babel ile bitirmenin hesaplarını yapan Sarı-Kırmızılılara, Fulham'dan beklenmedik bir cevap geldi. İngiliz ekibi, geçen sezon 1,5 milyon euroya kiraladığı Seri'nin yeniden kiralanması için bu kez 2,5 milyon euro talep etti.
Fenerbahçe, her konuda anlaşma sağladığı Enner Valencia'ya bu gece kavuşuyor. 30 yaşındaki Ekvadorlu golcü, saat 23:15'te İstanbul Havalimanı'na inecek.