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Kayserispor, Gyan ile üç puan ulaştı

Kayserispor, Gyan ile üç puan ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalmayı garantilemeye çalışan Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı ve ligde kalmayı garantiledi.

Kasımpaşa 26. dakikada Ben Youssef'in golüyle öne geçerken, Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 74. ve 79. dakikalarda, oyuna 55. dakikada dahil olan Asamoah Gyan'dan geldi. Kasımpaşa'da Pavelka 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve deplasman ekibi karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü.

Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Kayserispor puanını 40 yaparak düşme tehlikesini ortadan kaldırdı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa ise 38 puanda kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

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