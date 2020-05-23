  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Paylaş

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Berlin derbisini Hertha Berlin farklı kazandı

title

Keller karıştı!

title

Olimpik sporlarda deprem

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Büyük şok! Sezon başında transfer edilen 2 futbolcu takımdan ayrıldı
Büyük şok! Sezon başında transfer edilen 2 futbolcu takımdan ayrıldı

Büyük şok! Sezon başında transfer edilen 2 futbolcu takımdan ayrıldı

Bir futbolcu ve bir personelinde koronavirüse rastlanan Yeni Malatyaspor'a bir şok haber daha! Sarı-Siyahlı ekibin sezon başında 3 yıllığına kadrosuna kattığı Ghaylen Chaaleli ile yine sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen kaleci Ufuk Ceylan, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarların sevgilisiydi
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarların sevgilisiydi

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarların sevgilisiydi

Gelecek sezon bütçede daralmaya gidecek olan Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor. Sport 24'ün haberine göre Yunan yıldız, Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Sloukas daha önce yaptığı açıklamada Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması halinde kendisinin de Fenerbahçe ile yollarını ayıracağını açıklamıştı.

Cimbom bu kez 3 milyon Euro'ya işi bitiriyor
Cimbom bu kez 3 milyon Euro'ya işi bitiriyor

Cimbom bu kez 3 milyon Euro'ya işi bitiriyor

Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Perugia'nın 21 yaşındaki Rumen futbolcusu Vlad Dragomir için bir kez daha devrede. Cimbom daha önce de gündemine getirdiği Rumen 10 numara için Gheorghe Hagi'den fikir almıştı. Perugia'nın 3 milyon Euro'luk açığını bu futbolcunun satışıyla gidereceği belirtiliyor.

Berlin derbisini Hertha Berlin farklı kazandı
Berlin derbisini Hertha Berlin farklı kazandı

Berlin derbisini Hertha Berlin farklı kazandı

Almanya Bundesliga'da 27'nci haftanın açılış maçında Hertha Berlin, kendi sahasında Union Berlin'i 4-0 mağlup etti.

Sergen'in 2 gözdesi için resmi açıklama geldi
Sergen'in 2 gözdesi için resmi açıklama geldi

Sergen'in 2 gözdesi için resmi açıklama geldi

Yeni Malatyaspor forması giyen Thievy Bifouma ve Gökhan Töre'yi eski hocaları Sergen Yalçın'ın istediği iddia edilmişti. Sarı-Siyahlı ekibin başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'la ilgili basında çıkan haberlere yanıt verdi.

Süper Lig'de bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı!
Süper Lig'de bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı!

Süper Lig'de bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, bir futbolcu ve bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağladı. İşte resmi açıklama.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.