Kayserispor, golcü futbolcu Mesanovic ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Çekya takımlarından Mlada Boleslav forması giyen Muris Mesanovic ile prensipte anlaştı.
Ligin ilk yarısında ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, başkan Berna Gözbaşı ile düzlüğe çıkmak istiyor. Teknik Direktörlük görevine Prosinecki'yi getiren sarı kırmızılılar bir yandan transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.
Kayserispor, Çekya 1.Lig takımlarından Mlada Boleslav takımında forma giyen 30 yaşındaki Muris Mesanovic prensipte anlaştı.
(Futbol Arena)
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