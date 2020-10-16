Kayserispor galibiyet sayılarında Sivasspor'a karşı üstün

Hes Kablo Kayserispor ile Sivasspor Süper Lig tarihinde 27.kez karşılaşacak.

Hes Kablo Kayserispor ile Sivasspor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5.haftasında Kayseri’de karşılaşacak. İki takım bugüne kadar 26 kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele verdi.



Hes Kablo Kayserispor ile Sivasspor, Süper Lig serüveninde 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 9 kez, Sivasspor ise 7 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 43 gol atarken kalesinde ise 32 gol gördü. Geçen sezon sahasında 4-1 mağlup olan Kayserispor, ligin ikinci yarısındaki maçta deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

İki takım arasındaki oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Sivasspor-Kayserispor 0-2

2019/2020 Kayserispor-Sivasspor 1-4

2018/2019 Sivasspor-Kayserispor 1-3

2018/2019 Kayserispor-Sivasspor 2-0

2017/2018 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2017/2018 Sivasspor-Kayserispor 0-2

2015/2016 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2015/2016 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2013/2014 Sivasspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Kayserispor-Sivasspor 1-0

2012/2013 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2012/2013 Sivasspor-Kayserispor 4-2

2011/2012 Sivasspor-Kayserispor 1-1

2011/2012 Kayserispor-Sivasspor 6-2

2010/2011 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2010/2011 Kayserispor-Sivasspor 4-1

2009/2010 Kayserispor-Sivasspor 2-2

2009/2010 Sivasspor-Kayserispor 2-4

2008/2009 Kayserispor-Sivasspor 0-0

2008/2009 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2007/2008 Kayserispor-Sivasspor 0-1

2007/2008 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2

2006/2007 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5

2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2