Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, zirve peşinde. 10. haftada Alanyaspor'un takılması, Trabzonspor'un kaybetmesi sonrası Fenerbahçe kazanırsa lider olacak. Kayserispor Fenerbahçe maçına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir, Şamil, Djedje, Mensah, Umut, Henrique, Adebayor

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Ozan Tufan, Moses, Rodrigues, Muriç

KAPTAN EMRE YİNE SAHADA

Kaburgasındaki kırığa rağmen Sarı-Lacivertliler’i yalnız bırakmayan takım kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında da gemiyi bir kez daha terk etmeyecek. Tarsus İdman Yurdu ile Mersin’de oynanan Türkiye Kupası maç kadrosuna dahil edilmeyip dinlendirilen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu yine iğne ile mücadelesini verecek. Tecrübeli oyuncunun, maçın gidişatına göre son lig maçında olduğu gibi ikinci yarının ortalarında ağrılarının artmaması adına kenara alınması bekleniyor.