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  • Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlıyor?
  • 14 Ocak 2020 Salı 19:40
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  • 14 Ocak 2020 Salı 19:40

Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlıyor?

Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda" Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlıyor"

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Süper Lig’in ara vermesi nedeniyle verilen ara Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor Fenerbahçe maçı ile yeniden başlıyor. Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorusu da maçı izlemek isteyen futbolseverler tarafından aratılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlıyor? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayını futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratan kişiler bu maçı kaçırmak istemiyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları kapsamında 14 Ocak Salı günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadelede her iki takım da sahadan galip ayrılmak istiyor. 21 Ocak Salı günü oynanacak rövanş karşılaşması sonrası bir takım üst tura çıkmaya hak kazanacak. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayını ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları kapsamında karşı karşıya gelen Kayserispor Fenerbahçe maçı 14 Ocak Salı günü saat 20.30’da başlayacak. Maçı Atv canlı olarak yayınlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Kayserispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Mert, Yasir, Djedje, Mensah, Hüseyin, Pedro, Ziya, Kravets

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

LİGİN RÖVANŞI

Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İY ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa FK'yı eleyerek son 16'ya geldi. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor evinde 1-0 kazanmıştı. Öte yandan Kayserispor'da yeni teknik direktör Prosinecki ilk resmi maçına çıkacak.

KAYSERİSPOR’DA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini ligin 10. haftasında Fenerbahçe karşısında almıştı. Ancak o karşılaşmada sahaya 11’de çıkan 5 futbolcuyla yollar ayrıldı. Galibiyet golünü atan Umut Bulut, maçın yıldızlarından Adebayor, stoper Poulain, orta saha oyuncusu Şamil ve hücumda görev yapan Bilal Başaçıkoğlu, artık Kayserispor’da değil.

Ayrıca Fenerbahçe mücadelesinde takımın başında yer alan Bülent Uygun da gitti, yerine Robert Prosinecki geldi. Kayserispor Mario Situm, David Simao, Enver Cenk Şahin, Mesanovic ve Krvzic’i transfer etse de henüz lisans çıkartamadı.

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