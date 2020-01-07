Kayserispor Enver Cenk Şahin'i kadrosuna kattı

Asker selamı verdiği için Almanya İkinci Ligi takımı St. Pauli’de kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin’in yeni adresi Kayserispor oldu.
Barış Pınarı harekatına destek verdiği için sözleşmesi feshedilen 25 yaşındaki futbolcu, Prosinecki ile anlaşan Kayserispor’a transfer oldu.
Bugün imza için Antalya’ya gidecek olan Enver, akabinde yeni takımıyla akşam idmanına çıkacak.
Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.
Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.
Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Zanka eski takımına geri dönüyor.
Galatasaray'da Emre Mor ve Ryan Babel konusunda iki önemli gelişme var.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktörleri hakkında konuştu: Hüseyin Çimşir'in camianın içinden biri olduğunu belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, macera aramaya gerek duymadıklarını söyledi.