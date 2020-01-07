Kayserispor Enver Cenk Şahin'i kadrosuna kattı

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Süper Lig'de flaş gelişme! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi Süper Lig'de flaş gelişme! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye 'Alan' açıldı Fenerbahçe'ye 'Alan' açıldı Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.

Aslan Murillo'da pes etmiyor Aslan Murillo'da pes etmiyor Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.

'İyi ki Başkan devreye girdi' 'İyi ki Başkan devreye girdi' Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Eski takımına dönüyor... Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Eski takımına dönüyor... Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Zanka eski takımına geri dönüyor.

Galatasaray'da 2 yıldız takımdan ayrılıyor Galatasaray'da 2 yıldız takımdan ayrılıyor Galatasaray'da Emre Mor ve Ryan Babel konusunda iki önemli gelişme var.