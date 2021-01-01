Kayserispor, Beşiktaş'a hazırlanıyor

DHA

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ligin 16’ncı haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan sarı kırmızılılar hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayserisporlu futbolcular antrenmanda kondisyon, çabukluk ve çift kale maç yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.