Kayserispor, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Ligin 16’ncı haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan sarı kırmızılılar hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayserisporlu futbolcular antrenmanda kondisyon, çabukluk ve çift kale maç yaptı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Arda Turan'a Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.