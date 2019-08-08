Kayserispor, Ben Rienstra'yı transfer ettiğini duyurdu

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ben Rienstra ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kayserisporumuz Hollanda’nın SC Heerenveen takımı kaptanı Ben Rienstra ile Başkanvekilimiz Serdar Maraşlı ve Genel Sekreterimiz Fatih Çağlar Öcal’ın da katılımlarıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz.”