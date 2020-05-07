Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: Maçlar ölümüne oynanacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Süper Lig ve alt liglerdeki maçların 12-13-14 Haziran’da başlatılacağını açıklaması yeni tartışmalara neden oldu. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, liglerin başlatılacağı tarihin doğru olmadığını ve büyük bir risk taşıdığını söyledi. Tokgöz, “Liglerin oynanması için verilen çabaya saygı duyarız. TFF kararı neticesinde Kayserispor olarak sorumluluğumuzun bilinci içerisinde kurallar nezrinde çalışmalarımıza başlayacağız. Ancak bu sürecin sıfır risk ile organize edilmesini şu an için imkansız olarak görüyoruz. Futbol endüstrisi de her sektör gibi zarardadır. Ancak bu zararı karşılamak için futbol dünyasını tehlikeli bir cenderenin içerisinde bırakmak dönüşü çok ağır zararlar verebilir. Covid-19 virüs tehlikesi geçmemiş, yeni yeni vakalar ve ölümler vardır. Ölüm riski yüksek bir durumda nasıl maçlara motive olunacak? Nasıl lig mücadelesi verilecek? Hepimizin sağlığını tehlikeye atarak ölümüne oynayın denilmesi kabul edilemez bir hatadır. Eskiden ölümüne oynamak bir motive sözcüğüydü. Şimdi ise gerçek oluyor” ifadelerini kullandı.
Mustafa Tokgöz, sarı-kırmızılı takımın yeniden Covid-19 virüs taramasından geçirildiğini, sonuçların cuma günü kendilerine ulaştırılacağını ve bunun akabinde de antrenmanlara başlayacaklarını sözlerine ekledi.
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.
Galatasaray'ın eski yıldızları Claudio Taffarel ve Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılara 2002 doğumlu golcü futbolcu Talles Magno'yu önerdi. Cimbom, Mario Jardel'den de transfer için fikir alacak. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Magno'nun şu anki piyasa değeri 4,5 milyon Euro.
Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşma sağladığı teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerdeki transfer listesini hazırladı bile. Hırvat teknik adam; sol kanat Mislav Orsic, sol bek Dario Melnjak, sağ bek Josip Juranovic ve stoper Emir Dilaver'in transfer edilmesini istiyor.