Kayserispor anlaşma sağladığı Manuel Fernandes'i bugün şehre getiriyor

Kayserispor, transfer döneminin son günlerine girilirken taraftarını heyecanlandırıp tüm dikkatleri üzerine çekecek olan hamleyi yapıyor. Yönetim, teknik direktör Bayram Bektaş’ın da onayını aldıktan sonra Portekizli yıldız Manuel Fernandes’le her konuda anlaşma sağladı.
Edinilen bilgiye göre kulübüyle sözleşmesi sona ermesinin ardından birçok teklif alan deneyimli futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ın önerdiği uzun süreli sözleşme ve cazip yıllık ücreti kabul ederek yeniden Süper Lig’de oynamayı kabul etti.
BUGÜN ŞEHRE GELİYOR
Fernandes bugün şehre gelerek tesisleri gezip, ardından da sağlık kontrolünden geçecek. Herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda Fernandes’in İç Anadolu ekibiyle görkemli bir tören sonrasında imzasını atacağı bildirildi.
(Fanatik)
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