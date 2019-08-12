Kayserispor, Aksel Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa’nın Stade Reims takımından U 16 ve U 18 Fransa Milli Takımları, U 19 da Türk Milli Takımında oynamış Aksel Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.
Galatasaray taraftarının yollarını gözlediği Radamel Falcao, transferle ilgili Kolombiya basınına bir kez daha açıklamalarda bulundu.
Fransa Lig 1 ekibi Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Ligue 1 ekiplerinden Monaco, son olarak kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiklerini açıkladı.
Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarına devam ederken İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Çizme basını, Roma'nın Fransız yıldızı Steven Nzonzi’yi Sarı-Lacivertlilere yazdı.
Wesley Sneijder, 35 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının sonunda kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk bir, savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı.