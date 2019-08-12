Kayserispor, Aksel Aktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü

Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.