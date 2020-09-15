Kayserispor 9 yeni transferini basına tanıttı

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında 3 puanı alarak lige iyi bir başlangıç yapan Kayserispor, transfer döneminde renklerine bağladığı Aaron Lennon, Dimitrios Kolovetsiso, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Joseph Attamah, Daniel Avrammovski, Wilfried Kanga, Harrison Manzala, Yav Ackah’ı tanıtmak için tören düzenledi. Ayrıca Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo’nun da sözleşmeleri 2023 yılına kadar uzatıldı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Heyecanlı ve maratonlu bir hafta sonu ve sonu güzellikle biten maçımızdan sonra nihayet bugün lisanslarımızın tamamlanmasıyla imza törenimize geçmiş bulunuyoruz. Oyuncularımızı tanıtmak istedik. Kayserispor camiasına, şehrimize ve ligimize hayırlı olsun. İnşallah bu sene aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Takımın yeni forveti Muğdat Çelik ise, "Geçen sene sakatlık geçirmiştim. Kayseri’ye geldim. Burada dolu dolu geçirip, iyi bir performans sergilemek, takımıma katkı sağlamak ve elimden gelenin en iyisine kadar mücadele etmek istiyorum" dedi.
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