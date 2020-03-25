Kayserispor 4 maçta kalesini gole kapadı

Son yılların en başarısız dönemini geçiren Hes Kablo Kayserispor, 22 puanla son sırada yer almasına rağmen ligde kalma umutlarını sürdürüyor.
Hes Kablo Kayserispor bu sezon hem iç sahada hem de dış sahada oynadığı maçların 4’ünde kalesinde gol görmedi. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında evinde oynadığı Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarında kalesinde gol görmezken, ikinci yarıda ise deplasmanda Denizlispor maçında ve evinde oynadığı Göztepe maçında gol yemedi. Kayserispor 26 hafta sonunda 22 maçta ise kalesini gole kapatamadı. Kayserispor geride kalan 26 haftada kalesinde 62 gol gördü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.
Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.
Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki çıkış noktası olarak İtalya'da oynanan Atalanta - Valencia maçı gösteriliyor.
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