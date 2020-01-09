Kayserispor; Enver Cenk Şahin, Zoran Kvrzic ve Muris Mesanovic'i kadrosuna kattı

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseri ekibi, verdiği asker selamından sonra Alman takımı St. Pauli'nin sözleşmesini feshettiği Türk futbolcu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme imzaladı.
Hırvatistanın Rijeka kulübünde forma giyen Zoran Kvrzic ile 2,5 yıllık anlaşmaya varan Kayserispor ayrıca Çekya 1. Lig takımlarından Mlada Boleslav'da forma giyen Bosna Hersekli forvet Muris Mesanovic ile de 6 aylık sözleşme imzaladı.
Öte yandan 3 futbolcunun da takımın Antalya'daki kampına katıldıkları da öğrenildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, başkan Ali Koç ile görüşmek için Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.
Galatasaray, Jesse Sekidika ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankara ekibi Gençlerbirliği´nde kaleci arayışlarına tam gaz devam ediliyor. Başkent ekibi, kaleci transferi kapsamında İngiltere'nin yolunu tutarken, yönetimin İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüğü gündeme geldi. Kulüp başkanı Murat Cavcav, Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.
Hollanda temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, İstanbul’dan ayrıldı.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "Takım Harcama Limitlerine" ilişkin itirazlarının incelenmesine devam edileceğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı.
İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Harry Kane sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.