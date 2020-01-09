Kayserispor; Enver Cenk Şahin, Zoran Kvrzic ve Muris Mesanovic'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, başkan Ali Koç ile görüşmek için Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.

Galatasaray, Jesse Sekidika ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gençlerbirliği'nden ses getirecek transfer

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankara ekibi Gençlerbirliği´nde kaleci arayışlarına tam gaz devam ediliyor. Başkent ekibi, kaleci transferi kapsamında İngiltere'nin yolunu tutarken, yönetimin İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüğü gündeme geldi. Kulüp başkanı Murat Cavcav, Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.