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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 22:05
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 22:05

Kayserispor; Enver Cenk Şahin, Zoran Kvrzic ve Muris Mesanovic'i kadrosuna kattı

Kayserispor; Enver Cenk Şahin, Zoran Kvrzic ve Muris Mesanovic'i kadrosuna kattı

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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseri ekibi, verdiği asker selamından sonra Alman takımı St. Pauli'nin sözleşmesini feshettiği Türk futbolcu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme imzaladı.     

Hırvatistanın Rijeka kulübünde forma giyen Zoran Kvrzic ile 2,5 yıllık anlaşmaya varan Kayserispor ayrıca Çekya 1. Lig takımlarından Mlada Boleslav'da forma giyen Bosna Hersekli forvet Muris Mesanovic ile de 6 aylık sözleşme imzaladı.     

Öte yandan 3 futbolcunun da takımın Antalya'daki kampına katıldıkları da öğrenildi.

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