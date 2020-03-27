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aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 10:08
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  • 27 Mart 2020 Cuma 10:08

Kayserispor 26 maçın 4'ünde sessiz kaldı

Kayserispor 26 maçın 4'ünde sessiz kaldı

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Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçın 4'ünde rakip filelere gol atamadı. Sarı Kırmızılılar, 22 maçta rakiplerine 28 gol attı.

Süper Lig’de 22 puanla 18.sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 26 haftada 28 gol atabildi. Ligin en az gol atan takımları arasında bulunan Sarı Kırmızılılar, sadece 4 maçta gol atamadı.

Hes Kablo Kayserispor bu sezon hem iç sahada hem de dış sahada oynadığı maçların 4’ünde rakiplerine gol atamadı. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında oynadığı Alanyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşayamadı. Kayserispor bunun dışında oynadığı 22 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kayserispor 26 haftanın 22’sinde gol sevinci yaşarken Galatasaray, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 2’şer kez gol sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılılar, geride kalan 26 haftada rakiplerine 2’den fazla gol atma başarısı gösteremedi. Hes Kablo Kayserispor’un bu sezon Süper Lig’de oynadığı 26 müsabaka ve neticeleri şöyle:

1.HAFTA: Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2.HAFTA: Ankaragücü-Kayserispor 1-1

3.HAFTA: Kayserispor-Galatasaray 2-3

4.HAFTA: Antalyaspor-Kayserispor 2-2

5.HAFTA: Kayserispor-Denizlispor 1-1

6.HAFTA: Konyaspor-Kayserispor 2-1

7.HAFTA: Göztepe-Kayserispor 4-0

8.HAFTA: Kayserispor-Kasımpaşa 1-1

9.HAFTA: Yeni Malatya-Kayserispor 4-0

10.HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

11.HAFTA: Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

12.HAFTA: Kayserispor-Sivasspor 1-4

13.HAFTA: Beşiktaş-Kayserispor 4-1

14.HAFTA: Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

15.HAFTA: Gaziantep-Kayserispor 3-0

16.HAFTA: Kayserispor-Başakşehir 1-4

17.HAFTA: Trabzonspor-Kayserispor 6-2

18.HAFTA: Alanyaspor-Kayserispor 5-1

19.HAFTA: Kayserispor-Ankaragücü 1-1

20.HAFTA: Galatasaray-Kayserispor 4-1

21.HAFTA: Kayserispor-Antalyaspor 2-2

22.HAFTA: Denizlispor-Kayserispor 0-1

23.HAFTA: Kayserispor-Konyaspor 2-2

24.HAFTA: Kayserispor-Göztepe 1-0

25.HAFTA: Kasımpaşa-Kayserispor 5-1

26.HAFTA: Kayserispor-Yeni Malatya 2-1

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