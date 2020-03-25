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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 10:15
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 10:15

Kayserispor 26 haftada 71 değişiklik yaptı

Kayserispor 26 haftada 71 değişiklik yaptı

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Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 26 haftada 71 oyuncu değişikliği yaptı.

Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 26 hafta sonunda 71 oyuncu değişikliği yaptı. 4 teknik adam değiştiren Sarı-Kırmızılılarda Hikmet Karaman döneminde 20 değişiklik, Samet Aybaba döneminde 5 değişiklik, Bülent Uygun döneminde 24 ve Robert Prosinecki döneminde 22 değişiklik yaptı.

Hikmet Karaman, görev yaptığı 7 haftada 6 maçta 3’er oyuncu değiştirme hakkını kullanırken, 1 maçta ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Samet Aybaba görev yaptığı 2 hafta sonunda 1 maç 3, 1 maç ise 2 oyuncu değişikliği yaptı. Bülent Uygun, görev yaptığı 8 hafta sonunda 8 maçta da 3’er oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Robert Prosinecki ise, 9 hafta sonunda 4 maçta 3 oyuncu değişiklik hakkını 5 maçta ise 2 oyuncu değişiklik hakkını kullandı.

Hikmet Karaman dönemi:

1.Hafta Alanyaspor 3 değişiklik

2.Hafta Ankaragücü 3 değişiklik

3.Hafta Galatasaray 2 değişiklik

4.Hafta Antalyaspor 3 değişiklik

5.Hafta Denizlispor 3 değişiklik

6.Hafta Konyaspor 3 değişiklik

7.Hafta Göztepe 3 değişiklik

Samet Aybaba dönemi:

8.Hafta Kasımpaşa 3 değişiklik

9.Hafta Malatyaspor 2 değişiklik

Bülent Uygun dönemi:

10.Hafta F.Bahçe 3 değişiklik

11.Hafta G.Birliği 3 değişiklik

12.Hafta Sivasspor 3 değişiklik

13.hafta Beşiktaş 3 değişiklik

14.Hafta Rizespor 3 değişiklik

15.Hafta Gaziantep 3 değişiklik

16.Hafta Başakşehir 3 değişiklik

17.Hafta Trabzonspor 3 değişiklik

Robert Prosinecki dönemi:

18.Hafta Alanyaspor 3 değişiklik

19.Hafta Ankaragücü 2 değişiklik

20.Hafta Galatasaray 2 değişiklik

21.Hafta Antalyaspor 3 değişiklik

22.Hafta Denizlispor 2 değişiklik

23.Hafta Konyaspor 2 değişiklik

24.Hafta Göztepe 3 değişiklik

25.Hafta Kasımpaşa 2 değişiklik

26.Hafta Malatyaspor 3 değişiklik

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