Kayserispor 10 kişi Ankaragücü'nü deviremedi

Hes Kablo Kayserispor, 19. hafta maçında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadenin 23. dakikasında penaltıdan Mensah'ın attığı golle 1-0 öne geçen Kayserispor, ikinci yarıda da iyi oyununu devam ettirdi. 49. dakikada Cebrail'in kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kalan Ankaragücü, bunun hırsıyla daha etkili oynamaya başladı. Başkent ekibi aradığı golü 69. dakikada Alihan ile buldu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kayserispor ile Ankaragücü berabere kaldı. Böylece Kayserispor 2020 yılında galibiyet göremeden yoluna devam ediyor.

GALATASARAY'A KARŞI İKİ CEZALI

Kayserispor'da sarı kart gören Pedro Henrique ve Bernard Mensah, gelecek hafta Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

"KALBİMİZ DE DUALARIMIZ DA SİZİNLE"

Kayserisporlu futbolcular Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremi unutmayarak "Kalbimiz de dualarımız da sizinle Elazığ - Malatya." yazılı pankartla sahaya çıktı. Maç öncesi statta depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kayserisporlu taraftarlar ise depremzedelere destek amaçlı atkı ve berelerini saha kenarına attı.