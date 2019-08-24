Kayserispor 1 puanı uzatmada aldı

Ankaragücü'nün golünü 59. dakikada Dever Orgill kaydetti. Kayserispor'un golü 90+4. dakikada Umut Bulut'tan geldi.
Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 2, Kayserispor ise 1 puanla haftayı kapattı. Deplasmanda 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle alan Kayserispor arka arkaya 13. lig maçında da kalesini gole kapatmadı.
Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Laxalt'ın Atalanta'ya transferi, oyuncunun kulüp ile anlaşamaması nedeniyle yattı.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.
Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleşti
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Adil Rami, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Kadro mühendisliğini yeteri kadar iyi yapamayan Galatasaray'da ilk 11'de oynayan bazı futbolcular ve alternatiflerinin kaliteleri tartışma konusu oldu.
Olimpik Marsilya antrenörü Ricardo Carvalho, Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını istediklerini ancak kulübün yaşadığı FFP problemi nedeniyle kararın kendilerinde olmadığını açıkladı.
Diagne'yi bir türlü satamayan Galatasaray, Samatta transferini gerçekleştiremedi.