Kayode yine attı! Avrupa Ligi'ni boş geçmiyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor iki kez geriye düşse de 79. dakikada tecrübeli golcüsü Kone'nin golüyle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.



Sivasspor bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek iddiasını son 2 haftaya taşırken Karabağ 4. haftayı da puansız kapattı.

- BAKAN KASAPOĞLU DA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

Kasapoğlu maç öncesinde Medipol Başakşehir Kulübü'nün tesislerini ziyaret etti. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na Manchester United ile oynadıkları ilk maçta giyilen imzalı bir forma hediye etti.

- KAYODE YİNE GOLÜNÜ ATTI



Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında da golünü atmayı başardı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Ninga'nın yerine oyuna giren Kayode, 1 dakika sonra Yasin Öztekin'in ortasında meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara göndererek bu sezon oynadığı tüm Avrupa maçlarında rakip fileleri havalandırmış oldu. Kayode geride kalan 3 haftada Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ'a gol atmıştı.