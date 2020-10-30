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aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 00:07
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Kayode: En iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık

Kayode: En iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık

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Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Kayode, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Her şeyi yapmalarına rağmen kaybettiklerini söyleyen Nijeryalı oyuncu, "Çok zor bir maçtı, elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda bu hataları yapmamak adına çalışmamız lazım." dedi.

Hatalardan ders çıkarmalarının kritik olduğunu belirten golcü futbolcu, "İsrail Ligi'nde de daha önce Maccabi'ye gol attım. Konsantrasyonum daha yüksekti onlara karşı. Önümüzdeki maçlarda daha çok odaklanmak, daha çok gol atmak istiyorum. Hatalardan ders çıkarmazsak başarılı olamayız." ifadelerini kullandı.

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