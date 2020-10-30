Kayode: En iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık

Her şeyi yapmalarına rağmen kaybettiklerini söyleyen Nijeryalı oyuncu, "Çok zor bir maçtı, elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda bu hataları yapmamak adına çalışmamız lazım." dedi.
Hatalardan ders çıkarmalarının kritik olduğunu belirten golcü futbolcu, "İsrail Ligi'nde de daha önce Maccabi'ye gol attım. Konsantrasyonum daha yüksekti onlara karşı. Önümüzdeki maçlarda daha çok odaklanmak, daha çok gol atmak istiyorum. Hatalardan ders çıkarmazsak başarılı olamayız." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'da Max Gradel, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Kayode, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Giorgos Donis, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 75-65 yendi.
Galatasaray bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Rumen basını, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın ‘Trabzonspor benimle ilgileniyor' dediğini öne sürdü. Sumudica ise bu iddiaları yalanlayarak “Kimseye röportaj vermedim. Kimse de benimle görüşmedi. Haberler doğru değil” dedi.