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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 14:19
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Kayode, Avrupa Ligi'nde 3 maçta da fileleri sarstı

Kayode, Avrupa Ligi'nde 3 maçta da fileleri sarstı

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DG Sivasspor'un Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Sezon başında Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımından Sivasspor’a kiralanan başarılı oyuncu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giydiği 3 maçta da gol atmayı başardı ve takımına büyük katkı sağladı.

Süper Lig’de henüz golle tanışamayan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, ilk 11’de başladığı Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv maçlarının yanı sıra, dün oyuna sonradan dahil olduğu Karabağ maçında da ağları sarstı ve UEFA maçlarında 3’te 3 yapmayı başardı.

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