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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 20:27
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 20:27

Kayıp aranıyor! Dünyaca ünlü futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor...

Kayıp aranıyor! Dünyaca ünlü futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor...

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Belçika ekibi Anderlecht, tüm aramalarına rağmen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.

Bir dönem Türkiye'de Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı.

Anderlecht, üm aramalarına karşın Samir Nasri'yi bulamadıklarını kendisine ulaşamadıklarını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgi henüz yok.

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Kayıp aranıyor! Dünyaca ünlü futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor...
Kayıp aranıyor! Dünyaca ünlü futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor...

Kayıp aranıyor! Dünyaca ünlü futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor...

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