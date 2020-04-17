Kayıp aranıyor! Dünyaca ünlü futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor...

Bir dönem Türkiye'de Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı.
Anderlecht, üm aramalarına karşın Samir Nasri'yi bulamadıklarını kendisine ulaşamadıklarını açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgi henüz yok.
Belçika ekibi Anderlecht, tüm aramalarına rağmen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.
Beşiktaş'tan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı... Siyah-beyazlılar, bir süredir alternatif sol bek arayışını sürdürüyordu. Kara-Kartal Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya imza attırmaya hazırlanıyor.
Eski futbolcu Okan Koç'tan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında Chelsea için transfer itirafı geldi.
Galatasaray'da forma giydiği dönemde takım arkadaşı Felipe Melo ile kavga eden Riera yıllar sonra o konu hakkında açıklamalarda bulundu. İki yıldız futbolcu 2011-2012 futbol sezonunun ikinci yarısında kavga etmiş; olay uzun süre gündemden düşmemişti.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon'un bonservisini almak istiyor.