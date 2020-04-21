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aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 21:47
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  • 21 Nisan 2020 Salı 21:48

Kaybolduğu iddia edilmişti, Samir Nasri'den haber var!

Kaybolduğu iddia edilmişti, Samir Nasri'den haber var!

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Nieuwsblad.be sitesina açıklamalarda bulunan Nasri, "Kulüple günlük olarak temas halindeyiz. Play-off'ların hala oynanıp oynanmadığını görmek için bekliyorum" dedi.

32 yaşındaki oyuncu, "Basında çıkan haberlerin hepsi yalan. Hiçbir şey olduğu yok. Her gün sağlık personeli ve Vincent Kompany ile konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

"MAÇLARA HAZIRIM"

Son olarak sakatlık durumu hakkında konuşan Fransız oyuncu, "Şu an iyi durumdayım ve maçların yeniden başlamasını bekliyorum. Maçlar başladığı takdirde play-off'lara hazırım. Sonra gelecek yıl ne olacak onu beklemeye başlayacağım" açıklamasını yaptı.

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