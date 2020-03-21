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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 15:50
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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 15:50

Kayak pistlerine koronavirüs darbesi

Kayak pistlerine koronavirüs darbesi

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde korona virüs salgını nedeniyle pistler boş kaldı.

Ülkenin önemli kış sporu merkezlerinden birisi Erciyes Kayak Merkezi, sezon boyunca hafta sonları ortalama 100 bin ziyaretçiyi ağırlıyordu. Dünyayı tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle yetkililerce evden dışarı çıkılmaması yönündeki uyarılar sonrası, Erciyes Kayak Merkezi bu hafta sonu boş kaldı. Vatandaşların normal sezonda binmek için uzun kuyruklar oluşturduğu teleferik de sakinlik vardı. Cenaze dolayısıyla bulunduğu Kayseri’de Erciyes’e gelerek kayak yapan Ahmet Polat, devlet yetkililerince yapılan uyarıların vatandaşlarca yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Devletimiz, milletimiz ne güzel. İnşallah bunu hep birlikte göğüsleyeceğiz. Her zorluğun üzerinden geldiğimiz gibi bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Allah, kazanamayacağımız imtihanla bizi imtihan etmesin. Aslında çıkmamak, otoriteye biat etmek gerekiyor. Sıkıntılar aşılıncaya kadar sabretmek gerekiyor. Sistemi zorlamaya gerek yok. Bize düşen, yakışanı yapalım" dedi.

Öte yandan Erciyes A.Ş. ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle hafta boyunca kayak merkezinde kullanılan alanlar, teleferikler başta olmak üzere dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

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