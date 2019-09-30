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  3. Kawhi 2020 Olimpiyatları'nda oynamak istiyor

Kawhi 2020 Olimpiyatları'nda oynamak istiyor

Kawhi 2020 Olimpiyatları'nda oynamak istiyor

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, 2020 Olimpiyatlarında ABD Milli Takımı için oynama niyetini belli eden son süperstar oldu.

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, 2020 Olimpiyatlarında ABD Milli Takımı için oynama niyetini belli eden son süperstar oldu.

Clippers'ın medya gününde Leonard, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, oynamak istiyorum. Ama hedeflerimi bir bir değerlendiriyorum. Şu anki hedef, Clippers'ı Finallere taşımak."

James Harden, Steph Curry, Klay Thompson ve Damian Lillard, önümüzdeki yaz ABD Takımı'na katılmak istediklerini söyleyen diğer yıldızlardı.

(Sporx)

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