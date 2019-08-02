  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 15:05
  • |
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 15:05

Kawasaki takımı ile yarıştırılmayan Razgatlıoğlu'ndan flaş karar

Kawasaki takımı ile yarıştırılmayan Razgatlıoğlu'ndan flaş karar

Paylaş

Japonya'da düzenlenen 42. Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı'na Kawasaki takımı ile katılan ancak yarıştırılmayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezonda takımını değiştirecek.

Kawasaki'nin sporcusu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Japonya'da düzenlenen 42. Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı'nda piste çıkarılmadığı için takımından ayrılma kararı aldı.

Takımıyla Japonya'ya götürülen ancak yarışma imkanı verilmeyen Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Temmuz Pazar günü pilotlar arasında en iyi dereceyi kendisinin elde etmesine karşın yarıştırılmadığını belirterek, "Böyle bir olaydan sonra bize saygı duyan takıma gitme kararı aldık." dedi.

Japonya'ya gittiklerinde testlere girdiklerini ve sonrasında da antrenmanlara başladıklarını anlatan Toprak, "Cumartesi akşamı bana yarışmayacağımı söylediler. Bana 'Sen her zaman hazır bekleyeceksin.' dediler. İki pilotla yarışacaklarını ifade ettiler. Pilotlardan biri rahatsızlanırsa benim yarışacağımı belirttiler. 'Tamam.' diyerek yarışın bitimini bekledim. Pazar günü de pilotlar arasında en iyi dereceyi ben yaptım. Beni yine de yarıştırmadılar. Pazar günü yarışı izlettirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Sofuoğlu devrede Toprak Razgatlıoğlu, yaşadıklarını eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile paylaştığını ifade etti.

Başarılı milli motosikletçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşananların ardından Kenan Sofuoğlu ile konuştum. Kendisi çok sinirlendi. Kawasaki firmasına elektronik posta gönderdi. Bundan sonra onlarla devam etmeyeceğiz. Zaten Kenan ağabey konuyla ilgili Avrupa'nın önde gelen sitelerine röportaj verdi. Gördük ki herkes bizi savunuyor ve Kawasaki'yi eleştiriyor. Onların gerçek yüzünü görmüş olduk."

Toprak, Yamaha'ya yakın Milli sporcu, gelecek sezon dahil olacağı yeni takımı için arayışlara başladıklarını aktardı.

Sezonun bitimine 4 yarış kaldığını hatırlatan Toprak, "Yeni takımla 2020 yılına başlayacağız. Yamaha'yı düşünüyoruz. Konuştuk, olumlu bakıyorlar. Onlar da bizi istiyordu. Böyle bir olaydan sonra bize saygı duyan takıma gitme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarının Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki yarışlarını etkilemeyeceğini belirten Toprak, "Burada en iyi sonuçları alıp seneye moralli olarak yeni bir takımla başlarız." diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 12. yarış Macaristan'da

title

Roberto Soldado: Fenerbahçe'de sportif açıdan her şey kaotikti

title

Göztepe, Bubacarr Sanneh'i kadrosuna kattı

Emre Mor´un Hayali Gerçek Oldu!

SPOR GÜNDEMİ

SON DAKİKA! Monaco'dan açıklama: Galatasaray...
SON DAKİKA! Monaco'dan açıklama: Galatasaray...

SON DAKİKA! Monaco'dan açıklama: Galatasaray...

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Petrov, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor” dedi.

SON DAKİKA! Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı
SON DAKİKA! Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı

SON DAKİKA! Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı

Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.

Galatasaray yeni transferini duyurdu
Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı
Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı

Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı

Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.

Sır gibi saklanan transferde mutlu son
Sır gibi saklanan transferde mutlu son

Sır gibi saklanan transferde mutlu son

'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.

'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim'
'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim'

'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim'

Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.

30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam'
30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam'

30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam'

Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.