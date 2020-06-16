Katarlılar Göztepe'yi satın almak istiyor! 150 milyon dolarlık teklif

Dünyanın önemli futbol kulüplerinin peşine düşen Katarlı yatırımcılar gözünü bu kez Süper Lig ekibi Göztepe’ye dikti. Dev sermayeli şirket Sarı-Kırmızlı kulübü satın almak için araştırmalarını tamamladı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’le temasların başladığı ifade edildi. Konuşulan rakamın 100-150 milyon Dolar arasında olduğu gelen haberler arasında.
MEHMET SEPİL KALABİLİR
Göztepe’nin satışı için Mehmet Sepil ile görüşmelere başlandığı belirtiliyor. Her fırsatta Göztepe’yi satmayacağını açıklayan Sepil’in ilk başta satışa sıcak bakmadığı bildirildi. Ancak kulüp, her yıl 50 milyon TL’nin üzerinde zarar ediyor. Türkiye’deki gelirlerin de düşmesiyle başkanın satış ihtimalini değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Satış gerçekleşirse Mehmet Sepil 3 yıl daha kulübün başkanlığını sürdürecek. Sarı-Kırmızılı kulübün devri aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
7.5 MİLYON DOLAR’A ALMIŞTI
Mehmet Sepil 2014 yılında 2. Lig’de mücadele eden Göztepe’yi 7.5 milyon Dolar karşılığında satın almıştı. 1 yıl sonra TFF 1. Lig’e yükselen Sarı-Kırmızılı takım 2 yıl sonra da 14 yıllık özlemin ardından adını Süper Lig’e yazdırmıştı.
(Fanatik)
İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması tartışmalara neden oldu. Yazarımız Mustafa Sapmaz “Bu kural ilk günden beri sakatlık riski taşıyordu. Değişmeli” ifadesini kullandı. MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu ise “Döneminde bu uygulamanın doğru olmadığını dile getirdim” dedi.
Katar sermayeli dev bir şirketin Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katarlıların Sarı-Kırmızılı kulüp için yaklaşık 150 milyon dolarlık astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken başkan Mehmet Sepil ise satışa sıcak bakmıyor.
Antalyaspor maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilginin ardından yolların ayrılması gereken isimleri de belirliyor.
Galatasaray'da Fernando Muslera ve Florin Andone sezonu kapattı. Marcao ve Luyindama'nın sakatlığında Ryan Donk da cezalı duruma düştü. Kırmızı kart gören Adem de G.Antep maçında yok!
Galatasaray, arka arkaya gelen sakatlıklarla yıkıldı, pandemi sonrasındaki ilk maçından mağlubiyetle ayrılınca şampiyonluk umutları zayıfladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Muslera ve Andone'nin herkesi üzen sakatlıkları dışında Süper Lig'e iyi bir dönüş yapıldığını söyledi, “Takımlar ve hakemleri genel olarak iyi buldum. Sezonu da inşallah iyi bitireceğiz” dedi.