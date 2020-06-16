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aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 09:45
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Katarlılar Göztepe'yi satın almak istiyor! 150 milyon dolarlık teklif

Katarlılar Göztepe'yi satın almak istiyor! 150 milyon dolarlık teklif

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Katar sermayeli dev bir şirketin Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katarlıların Sarı-Kırmızılı kulüp için yaklaşık 150 milyon dolarlık astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken başkan Mehmet Sepil ise satışa sıcak bakmıyor.

Dünyanın önemli futbol kulüplerinin peşine düşen Katarlı yatırımcılar gözünü bu kez Süper Lig ekibi Göztepe’ye dikti. Dev sermayeli şirket Sarı-Kırmızlı kulübü satın almak için araştırmalarını tamamladı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’le temasların başladığı ifade edildi. Konuşulan rakamın 100-150 milyon Dolar arasında olduğu gelen haberler arasında.

MEHMET SEPİL KALABİLİR

Göztepe’nin satışı için Mehmet Sepil ile görüşmelere başlandığı belirtiliyor. Her fırsatta Göztepe’yi satmayacağını açıklayan Sepil’in ilk başta satışa sıcak bakmadığı bildirildi. Ancak kulüp, her yıl 50 milyon TL’nin üzerinde zarar ediyor. Türkiye’deki gelirlerin de düşmesiyle başkanın satış ihtimalini değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Satış gerçekleşirse Mehmet Sepil 3 yıl daha kulübün başkanlığını sürdürecek. Sarı-Kırmızılı kulübün devri aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

7.5 MİLYON DOLAR’A ALMIŞTI

Mehmet Sepil 2014 yılında 2. Lig’de mücadele eden Göztepe’yi 7.5 milyon Dolar karşılığında satın almıştı. 1 yıl sonra TFF 1. Lig’e yükselen Sarı-Kırmızılı takım 2 yıl sonra da 14 yıllık özlemin ardından adını Süper Lig’e yazdırmıştı.

(Fanatik)

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Katarlılar, Süper Lig ekibini satın alıyor! Astronomik teklif

Katar sermayeli dev bir şirketin Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katarlıların Sarı-Kırmızılı kulüp için yaklaşık 150 milyon dolarlık astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken başkan Mehmet Sepil ise satışa sıcak bakmıyor.

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