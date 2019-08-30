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  3. Katar, Suudi Arabistan ve Rusya derken Diagne'ye sürpriz ülkeden teklif geldi!

Katar, Suudi Arabistan ve Rusya derken Diagne'ye sürpriz ülkeden teklif geldi!

Katar, Suudi Arabistan ve Rusya derken Diagne'ye sürpriz ülkeden teklif geldi!

Belçika kulübü Anderlecht, Mbaye Diagne için Galatasaray'a teklif yaptı.

Belçika'nın büyük kulüplerinden Anderlecht, Mbaye Diagne için Galatasaray'a kiralama teklifi yaptı.

Belçika'dan SudInfo'nun haberine göre; Anderlecht yöneticileri, Mbaye Diagne için Galatasaray'a kiralama tekliflerini pazartesi günü iletti. Kadrolarında bulunan Kemar Roofe ve Landry Dimata'nın sakatlanması sonrası Samir Nasri'yi forvet olarak oynatan Anderlecht, ilk olarak Mbaye Diagne'nin maaşının 2 milyon eurosunu ödemeyi teklif etti.

BELÇİKA TECRÜBESİ ETKİLİ OLDU

Haberin detayında, Galatasaray'ın Anderlecht'ten Mbaye Diagne için gelen bu teklife ne cevap verdiğiyle ilgili bir detay yer almadı.

27 yaşındaki Mbaye Diagne'nin Westerlo ile 6 aylık Belçika tecrübesnin bulunması da Anderlecht'in teklifinde etkili oldu.

2018/19 SÜPER LİG GOL KRALI

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi 13 milyon euro bonservis karşılığı Kasımpaşa'dan transfer etti. Bu sezon oynadığı 2 maçta gol atamayan Senegalli, geçen sezonu 29 lig maçında 30 gol ve 3 asistle kapatıp gol kralı oldu.

(Sporx)

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