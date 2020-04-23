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aksam.com.tr
  • 23 Nisan 2020 Perşembe 11:32
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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 11:57

Katar, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanmasını önerdi

Katar, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanmasını önerdi

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Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in kalan 8 maçının nerede oynanacağı tartışma konusu olurken Katar'dan çarpıcı bir öneri geldi. Katar hükûmeti, Süper Lig'in ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu. Bu öneri sonrası gözler TFF'ye çevrildi.

Süper Lig'in yeniden ne zaman başlayacağı ve hangi formatta oynanacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya atıldı. İzole ortam oluşturularak karşılaşmaların Antalya'da tamamlanması gündeme gelirken Katar da devreye girdi. Katar hükûmeti, kalan 8 haftanın ülkelerinde oynanması teklifinde bulundu.

GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkede alt yapının hazır olduğu kaydedilirken, Süper Lig ekiplerinin saha giderleri, konaklamalar gibi tüm harcamalarının karşılanacağı garanti edildi.

Haftada çift maçlı takvimle bir ay içinde ligin bitirilebileceği belirtildi.

Katarlı olan, Süper Lig yayıncı kuruluşunun da teklife onay verdiği öğrenilirken, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin bu konuda alacağı karar merakla beklenmeye başladı.

KARAR 15 MAYIS'TA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Ligler yeniden ne zaman başlar?" sorusunu yanıtladı. Azap, "Öngörmek çok zor. Ama 15 Mayıs'tan sonra bir değerlendirme yapılır diye tahmin ediyorum. Haziran'da liglerin başlatılması gerçekçi bir tahmin gibi duruyor bir aksilik olmazsa" dedi.

(Fanatik)

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