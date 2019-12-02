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Katar, FIFA Dünya Kupası'na özel 2022 şeklinde bina inşa etti

Katar, FIFA Dünya Kupası'na özel 2022 şeklinde bina inşa etti

Katar, ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na özel "2022" şeklinde bina inşa etti.

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, ülkede düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde inşa edilen binayı hizmete açtı.

Binanın açılışı, Katar'ın Dünya Kupası düzenleme hakkını elde ettiği 2 Aralık 2010'un yıl dönümünde gerçekleştirildi.

Ülkenin Aspire bölgesinde bulunan bina, Dünya Kupası'nın açılışının yapılacağı Uluslararası Halife Stadyumu'nun yanında yer alıyor.

Binada, organizasyonun idaresi için kullanılacak ofisler ile ziyaretçilere hizmet verecek kafe ve restoranlar bulunuyor.

Yapımı 1,5 yıl süren binanın yaklaşık 60 bin metre karelik bir alana inşa edildiği belirtilirken, binanın bir tünel ile yanındaki stadyuma bağlanacağı ifade edildi.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası olacak.


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